C’est par le biais d’un communiqué de presse que People Can Fly annonce travailler sur un jeu AAA de type “action-aventure”. Ce sera développé en collaboration par les équipes de New-York, Varsovie, Newcastle ainsi qu’un nouveau studio tout neuf à Montréal. Impossible de savoir si cela est un FPS. Car si NoFrag garde le souvenir de Painkiller ou Bulletstorm, People Can Fly c’est aussi plus récemment Outriders, un TPS-RPG en coopération, qui devrait sortir à la fin de l’année. Bref, réponse dans quelques mois.