Comme convenu, Grounded reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour apportant plusieurs nouveautés :

La région The Hedge a été repensée avec du nouveau contenu, par exemple de nouveaux insectes, ressources, challenges, etc.

Nouveaux bâtiments, notamment des tyroliennes qui permettront la construction de bases plus verticales ou de parcourir de grandes etendues plus rapidement.

De nouveaux repères à placer sur la carte du jeu.

Des ajouts en rapport avec Halloween : monument Jack-o-Lantern, aliment Candy Corn.

Traduction du jeu en français.

De nouvelles toiles d’araignées qui collent aux joueurs et aux créatures.

Évidemment, la mise à jour s’accompagne également de tout un tas de corrections et d’ajustements dont vous trouverez la liste complète par ici. On peut citer : de nouvelles attaques pour les fourmis soldats, une refonte de l’interface, de nouveaux avantages à débloquer, etc. Dans un autre article, les développeurs précisent que Grounded devrait recevoir ce genre de mise à jour mensuellement, tandis que de plus petits patchs corrigeront entre temps de plus petits bugs. Pour le mois prochain, l’équipe envisage une refonte de la région de l’étang, de nouvelles recettes et de nouvelles araignées. Plus tard, une nouvelle région, des ruches avec abeilles et cie, des moustiques, des libellules et plein d’autres choses sont en préparation.