Le 29 septembre 2020 a marqué la sortie sur Steam VR, Oculus et PSVR de The Walking Dead Onslaught, développé par le studio Survios, à ne pas confondre avec le sympathique The Walking Dead: Saints & Sinners développé par Skydance Interactive.

À la différence de ce dernier, Onslaught est basé directement sur la série d’AMC et vous permet d’incarner Rick, Daryl, Michonne et Carole afin de piller les abords de la zone sécurisée d’Alexandria, ça doit parler aux connaisseurs. Le trailer de lancement ne fait pas forcément rêver et les premiers retours Steam ne sont pas très encourageants.