Call of Duty: Black Ops Cold War présente son mode zombie

Comme prévu, Treyarch a présenté aujourd’hui son mode zombie pour Call of Duty: Black Ops Cold War. Dans la vidéo visible ci-dessous, on y apprend que la partie se déroulera sur une carte nommée Die Maschine et qu’il s’agit d’un bunker. Les joueurs n’auront pas de limite dans le nombre de bonus qu’ils peuvent avoir et il sera possible de fabriquer et d’améliorer des armes. Un renfort aérien pourra être demandé, et pourra aussi servir d’évacuation pour mettre fin à la partie. Ce que l’on se demande, c’est si ce mode zombie offrira le même feeling que tous les précédents ou s’il tentera quelque chose de neuf. Le montage fait ici est bien beau, mais j’ai une impression que l’on nous sert du more of the same, une fois de plus. Mais hé, je me trompe peut-être, après tout ce n’est pas le genre d’Activision de sortir la même sauce année après année.