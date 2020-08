En bêta ouverte payante depuis le 20 août, Due Process ne connaît pas un succès important. Comment en vouloir aux joueurs ? La communication des développeurs est incompréhensible. Néanmoins, ces derniers semblent heureux de peupler un petit peu plus leurs serveurs pour travailler et préparer la sortie en accès anticipé. Dans une note de blog, ils détaillent leurs priorités : performance, le matchmaking qui déconne, le netcode dans les choux, de meilleures animations, une refonte de l’audio et un système d’ami. Bref, après 6 ans de développement et plusieurs mois en alpha : il reste encore un boulot de dingue à réaliser pour rendre Due Process agréable. Notez que ces problèmes ne sont pas nouveaux et persistent depuis l’alpha fermée. Vous pouvez accéder à la bêta contre 24,99€ sur Steam.