Alors que l’alpha est ouverte à tous depuis quelques jours, Due Process va franchir un nouveau cap le 20 août prochain, puisqu’il sera disponible en bêta. Pour y accéder, il suffira simplement d’acheter le jeu sur Steam pour la modique somme de 24,99€. Attention néanmoins, ce sera une page spéciale et non celle du jeu. De plus, ils limiteront le nombre de joueurs pour ne pas faire exploser les serveurs. Il ne sera pas possible de l’acheter à n’importe quel moment. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Enfin, bonne nouvelle : la bêta ne sera pas sous NDA. NoFrag pourra donc publier une nouvelle preview. Pour suivre le déploiement de la bêta (et connaître la page Steam mystère), le plus simple est encore de rejoindre le Discord du jeu.