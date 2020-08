Après une alpha privée terminée plus tôt que prévue en juin cette année et qui ne nous avait pas vraiment convaincu Rutabaga et moi, Nine to Five revient aujourd’hui vers nous avec une nouvelle annonce. En effet, de prochaines sessions de tests privées auront bientôt lieu. Il ne s’agira pas de se frotter à une alpha/bêta mais bien de tester des segments particuliers du jeu. Dans un article posté sur leur site, les développeurs expliquent ainsi qu’ils proposeront différentes phases contenant différentes fonctionnalités bien précises. Cela s’adressera donc aux joueurs particulièrement motivés pour faire des retours aux développeurs et non pas ceux qui recherchent un minimum de gameplay.

Pour vous inscrire à ces sessions, qui n’ont pas de dates pour le moment, c’est par là. Si en revanche, vous préférez participer aux prochaines phases d’alpha/bêta, là aussi sans date précise pour l’instant, c’est par ici.