Hell Let Loose vient de publier sa nouvelle feuille de route. Sans surprise, elle revient en détail sur la prochaine mise à jour qui est prévue pour les semaines à venir. Pour rappel, elle apportera un système de pénétration des balles, de nouveaux véhicules, des Satchel charge pour faire exploser ce que vous voulez ou encore une refonte des effets visuels pour apporter optimisation et nouvelles possibilités tactiques. À plus long terme, on peut voir qu’une nouvelle carte sur le front de l’Ouest est prévue mais aussi qu’on pourra bientôt se battre sur le front de l’Est pour retrouver nos copains de l’Union soviétique. Mais aussi : des lance-flammes car rien ne vaut l’odeur du soldat fraîchement carbonisé de bon matin. Pour le reste, on peut voir que le système de combat en mêlée recevra des changements, même choses pour le systèmes d’armures des véhicules et les classes de support/ingénieur. Enfin, entres les diverses optimisations, un système de groupe sera disponible pour rejoindre plus facilement les serveurs avec ses potes.