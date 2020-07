Selon l’ancienne roadmap, qui ne veut plus rien dire, Squadron 42 devrait être en alpha depuis avril dernier. Et d’ailleurs, une version jouable était prévue pour juillet-septembre. Surprise : ce n’est pas le cas, et on a zéro nouvelle. Heureusement, les gars bossent dur et viennent de donner quelques informations en publiant la roadmap de la nouvelle roadmap pour Squadron 42. Et non, ce n’est pas une blague. Les étapes seront les suivantes :

Expliquer les objectifs de notre nouvelle roadmap et ce qu’il faut en attendre, Montrez une maquette approximative de la nouvelle roadmap, Partager une version en cours de la roadmap pour au moins une de nos équipes, Une transition vers cette nouvelle feuille de route.

Sinon, pas plus de détails sur Squadron 42, qui roule doucement vers une sortie vers 2021. Enfin, je parle peut-être un peu trop vite.