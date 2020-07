Plus besoin de venir gratter une clé à vos potes pour accéder à l’alpha de Due Process, l’alpha est dorénavant ouverte à tous. Pour cela, il suffit de rejoindre leur Discord et de suivre les instructions sur place. Cela devrait être dans vos capacités. Pour rappel, Due Process, c’est le jeu tacticool avec des gros pixels. Ça ne vous dit rien ? Retrouvez notre preview publiée l’année dernière. En tout cas, c’est un pas de plus vers une éventuelle date de sortie, alors que le jeu est en développement depuis maintenant plus de 6 ans.