Toujours en bêta ouverte jusqu’au 2 août prochain, Hyper Scape, le battle royale free-to-play d’Ubisoft, débutera sa première saison le 11 août prochain sur l’ensemble des platesformes. Intitulée The First Principle, elle s’accompagnera d’une nouvelle arme et d’un nouveau hack, un piège magnétique pour ralentir les joueurs, ainsi que des modes de jeu temporaires. Bien évidemment, pour rentabiliser la chose, un battle pass sera aussi en vente. Tout est visible sur le trailer ci-dessous.