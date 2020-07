Vous l’attendiez tous, le voici ! Vous pouvez découvrir ci-dessous la nouvelle vidéo de gameplay pour Halo Infinite présentée lors de la conférence Xbox Games Showcase :

Alors, on pourrait dire que c’est franchement pas très beau, mou et inintéressant, qu’il y a du clipping et que ça se permet de ramer parfois… Mais on ne le fera pas pour éviter les représailles et autres menaces de mort. On se contentera de conclure “Bah, c’est Halo, quoi !”. Si vous êtes maso, voici en bonus un court teaser cinématique.

Halo Infinite devrait sortir fin 2020 sur PC et Xbox One/SeX. Autant vous dire qu’on a vraiment hâte.