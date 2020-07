Il vous reste encore des tunes malgré tous nos articles remplis de bons plans ? On va tâcher de régler ça avec une nouvelle salve de promotions chez notre partenaire Gamesplanet. Comme chaque année, le concept est le même : tous les jours de nouvelles offres valables 24h uniquement et ce jusqu’au 1er août.

Les promotions d’aujourd’hui seront donc disponibles jusqu’à demain 10h. Coté FPS, la saga Borderlands est à l’honneur. Gamesplanet met également en avant 15 promotions qui leur paraissent intéressantes :

Si jamais nous avons la flemme de continuer à vous communiquer les prochaines promotions, sachez que d’ici ce weekend vous trouverez des prix intéressants sur Two Point Hospital, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Grand Theft Auto V, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, DRAGON BALL Z: KAKAROT, Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition, PC Building Simulator, A Plague Tale: Innocence, Endless Space 2 et bien d’autres.