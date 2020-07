Une extension pour The Outer Worlds a été dévoilée lors du Xbox Games Showcase. Elle s’intitule Peril on Gorgon et vous pouvez découvrir son trailer ci-dessous :

Le DLC vous enverra explorer l’astéroïde Gorgon afin d’établir la vérité sur un mystérieux mystère. Il vous proposera du “More of the same” : de nouvelles armes, de nouveaux lieux, des niveaux et des compétences supplémentaires… et voilà.

Peril On Gorgon sortira le 9 septembre prochain au prix de 15€ et sera la première des deux extensions prévues pour The Outer Worlds.