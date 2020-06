Une nouvelle vidéo de gameplay pour Cyberpunk 2077

Comme le rappelait un peu plus tôt le gentil nounoursss, CD Projekt Red présentait aujourd’hui l’événement Night City Wire sur Twitch afin de dévoiler une nouvelle bande-annonce et du gameplay pour Cyberpunk 2077. Après un second retard, il est prévu pour le 19 novembre prochain. Cette bande-annonce, faite à partir d’images capturées directement en jeu, possède tout ce qu’il faut : du pan-pan, du boum-boum et des courses-poursuites. On y découvre son intrigue et de nouveaux personnages.

Le studio a aussi profité de l’occasion pour nous faire découvrir un nouvel aspect du titre : la braindance, visible dans la vidéo ci-dessous. Cet élément se révèle être une réalité virtuelle qui permettra à votre personnage de vivre et ressentir les souvenirs d’une personne, mais surtout d’en avoir un contrôle total. Elle offre la possibilité de voir la scène d’un œil extérieur et d’analyser l’environnement afin de découvrir des choses et de partir à la recherche d’indices divers.

Cet événement n’est que le premier épisode d’une série de live dont le prochain est prévu dans les semaines à venir, sans date précise pour le moment.