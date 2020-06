Mauvaise nouvelle. CD Projekt Red décale à nouveau la sortie de leur jeu Cyberpunk 2077. Initialement prévu pour le 16 avril puis repoussé au 17 septembre, il vous faudra désormais attendre le 19 novembre pour pouvoir découvrir la ville de Night City.

C’est via leur compte twitter que le studio a publié un communiqué concernant ce nouveau délai. On peut y lire que le contenu du jeu est terminé, mais que les développeurs préfèrent prendre encore un peu de temps pour améliorer certaines choses et corriger de nombreux bugs. Il y est aussi dit que des journalistes sont déjà en train de découvrir le jeu et que les premières revues de presse seront disponibles après l’événement Night City Wire (qui avait aussi été repoussé), toujours prévu pour ce 25 juin et qui permettra d’en apprendre plus sur ce titre qui décidément, sait se faire attendre. Mais si cela permet d’obtenir un titre bien optimisé, pouvons-nous nous plaindre ? La réponse est non, bande de râleurs.