L’événement Night City Wire, récemment repoussé, se déroulera finalement ce soir à 21h00 sur Twitch. Au programme : une nouvelle bande-annonce ainsi que du gameplay pour Cyberpunk 2077, dont la sortie a été récemment repoussée au 19 novembre. CD Projekt Red devrait présenter, en particulier, une feature : la braindance. C’est quoi ? Réponse :

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of #NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020