Annoncée un petit peu plus tôt dans la semaine, la seconde mise à jour de Doom Eternal est finalement disponible. Rien de bien passionnant : une carte pour le Battlemode ainsi que deux événements pour débloquer des cosmétiques. Le premier, Castle Grayscale, se déroule du 25 juin au 2 juillet. Le second, Hack to the Future II, du 2 juillet au 6 août. Sinon, il devrait y avoir encore plus d’Empowered Demons, ces monstres plus puissants ajoutés depuis la première mise à jour. Et voilà quoi. Rien de trop excitant qui incite à relancer le jeu. Il faudra probablement attendre la sortie du premier DLC pour avoir du contenu intéressant. Le changelog est visible à cette adresse, et un trailer est offert :