Microsoft vient de publier un court teaser pour Halo, à l’approche de l’événement Xbox qui devrait avoir lieu en juillet, où l’on devrait apercevoir Halo Infinite plus en détails. Alors, moi, je n’y connais rien, mais selon mes confrères Grands Journalistes, cette petite vidéo est d’un importance folle. En effet, sur la bande audio vous pouvez clairement entendre le retour des Bannis/Parias. Nos amis d’XboxSquad ont même réalisé une traduction, que je m’empresse de vous copier/coller honteusement :

“L’heure approche. Les forces occupent l’Anneau. Dans quelques heures, il sera sous notre contrôle. L’humanité va brûler. Leur défiance effrontée ne sera plus qu’un souvenir. Plus de prophètes, plus de mensonges. Nous restons unis, frères jusqu’à la fin. Nous sommes sa volonté, nous sommes son héritage, nous sommes les Parias.”