La version redux d’Observer doit sortir à la fin de l’année, et on avait aperçu le travail réalisé il y a quelques jours : ray-tracing, textures, éclairage… Bloober Team vient d’ouvrir la page Steam et une démo est disponible pour essayer cette nouvelle version. Notez que qu’elle devrait apporter autre chose qu’une refonte graphique comme de “nouvelles mécaniques” et une amélioration du gameplay. C’est en tout cas ce qu’ils racontent.