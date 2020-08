Découvrez Lemnis Gate, un FPS au tour par tour

Un trailer pour Lemnis Gate a été dévoilé pendant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2020. Dans ce FPS multijoueur très particulier, chaque joueur incarne tour à tour un membre de son équipe dans une boucle temporelle de 25 secondes. En utilisant les capacités spéciales mises à disposition (génération d’obstacle, bullet time, orbes de protection), il leur faudra à la fois lutter contre ce que l’adversaire vient d’accomplir et prévoir son prochain mouvement. Bon, parfois les images sont plus claires que les mots et vous pouvez découvrir le concept en action ci-dessous :

Si vous êtes intéressés par ce FPS original (rappelant tout de même fortement le bidesque Quantum League), sachez que Lemnis Gate devrait sortir début 2021 sur Steam, Xbox One et PS4.