Prévu pour sortir le 10 novembre prochain sur PC, Observer Redux se dévoile un peu plus dans une vidéo, visible ci-dessous. Comme d’habitude, l’intérêt est de présenter le travail réalisé sur l’éclairage, les textures, les particules et je ne sais quoi d’autre. Même si on peut saluer le boulot, difficile de savoir si cela est une raison pour se replonger dans le sympathique, mais pas sans défauts, Observer.