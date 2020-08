En avril dernier, Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch) annonçait travailler sur une version redux d’Observer, le jeu d’enquête Cyberpunk sorti en 2017. Cela signifie que le jeu va connaître un petit ravalement de façade pour être plus agréable à la rétine, en particulier sur la nouvelle génération de console. Vous pouvez apercevoir ci-dessous une courte vidéo qui présente le boulot réalisé sur l’éclairage, les textures et autres effets tape-à-l’œil comme le ray tracing. Cette version 2.0 est toujours prévue pour sortir à la fin de l’année.