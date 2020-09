Après quelques jours de test, la mise à jour 8.3 de PUBG est disponible sur les serveurs live. Les nouveautés sont détaillées dans notre news précédente, mais, pour rappel, elle ajoute principalement : des ferrys sur Erangel et un objet (Jammer Pack) pour esquiver temporairement les dégâts de la zone bleu. En plus, dans le cadre de PUBG Labs, PUBG va tester un mode arène avec 64 joueurs. Le principe est assez simple : chaque équipe possède une arène et affrontera les autres à tour de rôle. Au bout de 3 défaites : vous êtes éliminés. Lorsqu’il reste 3 équipes ou moins, tout le monde s’affronte dans une dernière arène en match à mort. Notez que vous ne lootez pas l’équipement, mais vous l’achetez avec l’argent gagné au fur et à mesure des affrontements. Une sorte d’auto-chess à la sauce FPS quoi. Deux sessions de test sont prévues :

Du 18 au 21 septembre

Du 25 au 28 septembre