La RTX 3080 sort demain, le 17 septembre, et les reviews/benchmarks sont disponibles depuis aujourd’hui chez de nombreux confrères. Côté français, vous pouvez aller jeter un œil chez le Comptoir du Hardware, Cowcotland ou encore Clubic. Côté anglais, vous pouvez vous rendre chez DigitalFoundry si vous aimez le format vidéo et Tom’s Hardware ou TechPowerUP pour une version texte. Et si vous voulez une liste complète des endroits où trouver les benchmarks : l’excellent Videocardz tient une liste à jour. Les conclusions sont simples : Nvidia respecte ses promesses avec une RTX 3080 20 à 40 % plus performantes. Parfait pour le jeu en 4K ou en WQHD avec un framerate bien au dessus des 60 FPS, comme vous pouvez le découvrir sur les mesures ci-dessous. Bien évidemment, elle écrase encore plus sa petite sœur lorsque le ray tracing est activé.

Le Comptoir du Hardware : “la RTX 3080 devient la carte graphique la plus rapide commercialisée à ce jour. L’écart par rapport à la précédente génération xx80 est plus marqué qu’il ne le fut il y a deux ans, et les tarifs sur fond d’appréciation de l’euro face au dollar, plus raisonnables à gamme équivalente. […] En comparant cette fois la RTX 3080 à la précédente reine alias RTX 2080 Ti, les écarts varient selon les définitions et options entre 20 et 40 % (Ray Tracing), pour un tarif pratiquement divisé par 2. Un saut générationnel réellement sensible donc, même si certaines contreparties devront être acceptées.“