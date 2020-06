Crysis : un mod amateur pour améliorer ses graphismes

Après une refonte graphique de S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl sortie en fin d’année dernière, puis celle de S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky en avril dernier, c’est au tour de Crysis premier du nom de recevoir un mod améliorant ses graphismes. Comme d’habitude avec le studio derrière ces mods, vous avez droit à des textures 8k, des effets de particules perfectionnés, un meilleur rendu de l’eau, de la lumière et des fumées. Ces dernières devraient d’ailleurs bientôt être réduites pour être plus proches du rendu original.

Le mod n’est pour l’instant accessible qu’au patreon du tier argent (5$/mois) du studio qui réfléchit encore à la façon dont ils proposeront leur travail par la suite. À noter que la fin de la vidéo semble aussi dévoiler une refonte graphique Crysis Warhead.

Pour rappel, Crytek a récemment officialisé son propre remaster de Crysis, prévu pour cet été.