En vous en parlait déjà en novembre dernier, la sortie du mod qui cherche à remettre S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl au goût du jour est imminente. Nouvelles textures, des skyboxes en 4K ou encore des modèles 3D améliorés pour les NPCs, mutants et autres objets/armes. Le petit gars derrière le projet s’appelle Strelokkkkk, et vient de publier un nouveau trailer, visible ci-dessous, à l’approche du lancement. Pas encore de date pour le moment mais vous pouvez surveiller la page moddb. Il en profite pour préciser que Clear Sky et Call of Prypiat recevront aussi le même traitement. Si vous voulez soutenir son boulot, il a une page Patreon.