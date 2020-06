Les développeurs de GTFO sortiront leur prochaine grosse mise à jour, The Vessel, le 11 juin. C’est en tout cas ce qu’ils ont déclaré au site mein-mmo qui en a aussi profité pour glaner d’autres informations. The Vessel devrait ainsi apporter un nouvel environment, Lab, sept nouvelles expéditions, de nouvelles armes et un nouvel ennemi. La mise à jour devrait aussi davantage mettre l’accent sur le scénario, notamment grâce à l’aide de Adam Gascoine qui a déjà travaillé sur DOOM, DOOM Eternal et The Last Of Us.

Toujours d’après le site mein-mmo, nous apprenons également que GTFO devrait quitter l’accès anticipé début 2021.