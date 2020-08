The Walking Dead Onslaught vient de dévoiler sa date de sortie à travers un trailer visible ci-dessous. Ce sera le 29 septembre prochain sur Steam, Oculus et Playstation. Il ne sera pas compatible avec le Quest. Attention à ne pas confondre, le jeu n’est pas développé par Skydance Interactive, le studio à l’origine de The Walking Dead: Saints and Sinners. Onslaught s’inspire lui directement de la série télévisée d’AMC. Il offrira une campagne solo où vous incarnez Daryl Dixon ainsi que les autres personnages dont je suis bien incapable de me souvenir. Vous pouvez d’ores et déjà précommander le jeu.