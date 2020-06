Toujours en accès anticipé, Subnautica: Below Zero vient de déployer une nouvelle mise à jour intitulée Salad Days. Vous l’avez compris, pas de McDo ou Burger King, mais de la salade. Un nouveau lieu, Marguerit’s Greenhouse, renferme de nouvelles plantes et quelques recettes. En plus de vous inviter à manger plus sainement, un Recyclotron est maintenant disponible pour recycler vos constructions/objets inutiles et récupérer les matières premières. Enfin, un nouveau biome Iceberg fait son apparition. Et pour ne pas avoir trop froid lors de votre visite, vous pouvez maintenant emporter avec vous un thermos de café pour rester au chaud. Bien évidemment, la mise à jour fait aussi faire un pas en avant à l’histoire. Le changelog complet est visible par ici, ou sur la vidéo ci-dessous :