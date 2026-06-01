[AG French Direct] Breach Signal, un jeu coopératif horrifique classique

Pendant l’AG French Direct Showcase, on a découvert Breach Signal, un nouveau « friendslop », un jeu horrifique coopératif jouable jusqu’à quatre joueurs. Il était passé sous nos radars jusqu’à présent, puisqu’on a retrouvé sur le LinkedIn du petit studio lyonnais une annonce de report à 2026 publiée il y a six mois. On ne va pas vous faire tout le topo, regardez la vidéo, c’est assez simple : chacun possède des outils pour détecter des anomalies, qu’il faut attraper avant de se faire dégommer.

La direction artistique semble tirer vers le rétro, avec une inspiration des années 80, et ça a l’air de fonctionner. En revanche, le framerate au ras des pâquerettes ne donne pas très envie. À la rédac’, on n’est pas trop clients du genre, mais parfois, certains titres parviennent à sortir du lot. Comme le très bon Species Unknown par exemple, aussi développé par des Lyonnais, mais de WanadevStudio.

Breach Signal est prévu pour le quatrième trimestre 2026. En attendant, s’il vous tente, vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.