Dans une interview, Ken Levine, a précisé que son prochain jeu ne serait pas dans l’univers de Bioshock. Pour rappel, Ken, c’était le directeur créatif sur Bioshock et BioShock Infinite, mais il a aussi bossé sur d’autres excellents FPS comme Thief, Tribes ou encore Swat 4. C’est pas du CV Ubisoft. Il a fondé en 2014 son propre studio, Ghost Story Games. Néanmoins, on ne connaît pas plus de détails sur son futur projet même si comme le rappelle nos confrères de Video Games Chronicle, il semblait bosser sur un FPS sci-fi. Et dans la même interview, il dit que cela sera “un peu dingue avec des trucs bizarres“.