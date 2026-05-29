Call of Duty 23: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre et se déroulera en Corée

Ça y est, le prochain Call Of’ est annoncé : ce sera Call of Duty 23: Modern Warfare 4 et il sortira le 23 octobre 2026. Changement de décor, puisqu’on se dirige vers la Corée du Sud, apparemment attaquée par la Corée du Nord. On sait qu’on sera dans un jeu de science-fiction, car on aperçoit également des rues de Paris pas complètement embouteillées, ce qui est complètement fantaisiste. En revanche, si dans Call of Duty 22: Black Ops 7, la campagne solo/coop était une immense mare de chiasse, on doit avouer que le changement de continent – et pourquoi pas de protagonistes – nous donne un peu plus envie cette fois-ci.

Bon, on ne va pas non plus se branler sur le trailer, mais on se dit qu’Infinity Ward pourrait bien réussir à refaire un solo correct, a minima comme Treyarch avec Call of Duty 21: Black Ops 6. Par ailleurs, on nous annonce une présentation du futur Warzone le 7 juin prochain. Évidemment, Activision, sous l’égide de Microsoft, n’a pas pu s’empêcher d’ouvrir les précommandes, mais on a eu la surprise de découvrir qu’il avait choisi de repasser à 70 € au lieu des 80 € des deux années précédentes. En revanche, le jeu ne sera pas disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie, mais seulement un an après. Cette décision avait été annoncée lors de la baisse des prix en avril dernier.

Si le prochain Call Of’ vous intéresse, vous pouvez donc le retrouver sur Steam et Battle.net, déjà en précommande à 70 €. Et si vous avez une paraphilie étrange autour des interfaces utilisateur atroces, vous pouvez aussi le précommander pour 10 € de plus sur le Microsoft Store. On ne juge pas : quand on aime, on ne compte pas.