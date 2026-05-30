La Poussière du Bund, un jeu de parkour et d’infiltration étudiant, se dévoile

Dévoilé durant l’AG French Direct Showcase, le projet étudiant La Poussière du Bund se présente comme un jeu de parkour et d’infiltration se déroulant dans un Shanghai fictif des années 20. Vous y incarnerez Ying Zhu, une jeune ouvrière capable de contrôler la poussière lui offrant une agilité surhumaine et lui permettant de se dissimuler aux yeux de l’ennemi. En vous déplaçant le plus rapidement possible, vous devrez retrouver un membre de votre famille perdu. En voyant le court extrait de gameplay, il est difficile de ne pas y voir un clin d’œil à la licence Mirror’s Edge pour le côté parkour et Dishonored pour le côté infiltration. L’environnement urbain a l’air plutôt joli, même si les couleurs sont en grande partie sombres et ternes.

Pour le moment, La Poussière du Bund n’a ni de date de sortie, ni de page dédiée sur un store spécifique. Ce projet étudiant étant probablement toujours en développement, on en apprendra davantage dès que les devs donneront des nouvelles.