J’en pouvais plus d’attendre ! Le troisième DLC de Borderlands 3 à l’ambiance Far West, Bounty of Blood, est disponible depuis aujourd’hui sur l’Epic Games Store ou Steam. Comme le rappelle le trailer de lancement visible ci-dessous, il offre une nouvelle histoire dans une zone dédiée ainsi que son lot de nouvelles armes/skins. Si vous êtes curieux, vous pouvez aussi retrouver 23 minutes de gameplay de la part de nos confrères d’IGN.