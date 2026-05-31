The Astronauts continuent de dérouler la feuille de route de Witchfire vers la sortie de l’accès anticipé avec Revelations. L’élément central de cette mise à jour a comme un air de déjà-vu : la Corruption 2.0. Après avoir admis que le système précédent ne fonctionnait pas, ce que nous avions malheureusement pu confirmer lors de la mise à jour The Reckoning, où une simple excursion pouvait se transformer en enfer incontrôlable et où la retraite était parfois impossible, le studio a entièrement modifié la mécanique. Un choix de gameplay hardcore, oui, mais surtout mal fichu. La Corruption devient désormais progressive, moins punitive au départ, et surtout dépendante des choix du joueur. Plus vous jouez de manière agressive et bruyante, plus elle s’intensifie, rendant les expéditions de plus en plus dangereuses. Le studio insiste sur le fait que ce sont désormais vos actions qui dictent la montée en difficulté.

Revelations est aussi l’occasion de revoir en profondeur les Fallen Preyers. Longtemps considérés comme une mécanique fonctionnelle mais détachée du reste, ils deviennent une partie intégrée du lore. Le joueur pourra découvrir qui ils étaient, ce qu’ils ont fait et comment ils sont morts, avant de rendre un jugement qui aura de réelles conséquences sur le gameplay. Leur absence, si vous choisissez de les bannir, sera désormais perceptible. On est curieux de découvrir ça. L’Hermitorium s’agrandit également avec l’arrivée du Jardin. Witchfire disposera enfin d’un espace dédié au calme, mais surtout à la culture de ressources nécessaires aux encens. L’objectif affiché, que les joueurs qui ne ramassent jamais les plantes en expédition peuvent désormais les produire, mais à condition d’entretenir le jardin. L’endroit sert autant de zone de détente que de source régulière de matériaux, et s’inscrit dans l’expansion progressive de l’Hermitorium voulue par le studio. Le Raygun, une arme démoniaque, fera son apparition, et comme à chaque mise à jour, d’autres armes seront présentées dans les semaines à venir. Enfin, le studio rappelle que l’histoire complète sera révélée en 1.0, mais commence à en montrer un peu plus (Attention, léger spoiler)

En attendant, vous pouvez retrouver le très bon Witchfire en accès anticipé pour 40 € sur Steam et Epic Games Store.