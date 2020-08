Alors qu’on est sans nouvelle de Squadron 42, Star Citizen continue de suivre son petit bonhomme de chemin. La mise à jour 3.10 vient de débarquer sur les serveurs live après quelques semaines de test. Elle se caractérise surtout par le nouveau modèle de vol qui devrait apporter une expérience de pilotage plus agréable. En tout cas, les retours des citizenos sont plutôt bons. Pareil pour les dogfights, les tourelles deviennent plus simples à utiliser ainsi qu’une amélioration de l’UI pour suivre plus simplement les cibles. Côté voyage, de nouveaux hangars et un nouveau magasin sont disponibles à microTech. Côté gameplay, la première itération de l’application pour trading entre joueur est là. Enfin, pour la partie FPS, ce qu’on aime le plus chez NoFrag, des armes électriques font leur apparition. Vous pouvez découvrir le changelog détaillé à cette adresse ou une version moins exhaustive par ici.