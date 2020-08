Initialement prévu pour fin juillet, la bêta 21 de Squad arrivera un peu plus tard aujourd’hui. Les développeurs avaient d’ailleurs partagé leur nouvelle feuille de route il y a quelques jours. Bien que le changelog complet ne soit pas encore disponible, on sait déjà qu’elle apporte 3 nouveaux véhicules, une nouvelle arme (SVDM avec son bipod), et une refonte de la vitesse de l’infanterie qui sera plus lente. Notez que le nouveau système de FOB bleedout et de rally point, qui devait sortir en même temps, sont finalement repoussés pour plus tard dans un prochain patch suite à des soucis techniques. Vous pouvez découvrir les trois nouveaux moyens de transport en image ci-dessous : Kamaz5350 (RUS) pour la logistique et le transport, Tigr (RUS) comme voiture blindée, et un nouvel APC, le LAV3 RWS (CAF). Deux pour les forces russes, un pour les CAF. Il ne vous reste plus qu’à surveiller Steam pour le déploiement de la mise à jour.

