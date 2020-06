C’est par le biais de page d’accueil du site officiel que nous l’apprenons, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est prévu pour cet automne. Alors que nous découvrions son développement il y a quelques mois, on ne peut pas vraiment dire que l’annonce nous excitait. Pour rappel, en mars dernier le président du studio déclarait :

Le travail sur Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bat son plein. Il est trop tôt pour donner une date de sortie du jeu, mais je n’exclus pas qu’elle aura lieu cette année. L’équipe qui crée la série est composée de personnes expérimentées, donc le travail sur la partie suivante est beaucoup plus prévisible, il est plus facile de planifier et de réagir régulièrement si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Nous préparons une importante nouvelle fonctionnalité qui devrait encourager les fans et les nouveaux joueurs à passer à l’achat. Nous introduirons également de nombreuses autres améliorations par rapport à la version précédente. Ce sera une toute nouvelle histoire dans une nouvelle région du monde. Le jeu sortira sur consoles et PC, et son budget de production sera inférieur au précédent. Avec la sortie régulière des jeux de la série, nous pourrons également réduire partiellement les dépenses marketing.

Je suis ravi des ventes de Sniper Ghost Warrior. Je pense que la date de sortie était correcte. Grâce à elle, le titre était disponible sur les étagères des magasins du monde entier pour les fêtes de fin d’année. Sa revente dans les canaux de distribution physique est si satisfaisante qu’aujourd’hui sur de nombreux grands marchés, comme les États-Unis ou l’Allemagne, le jeu est toujours vendu au premier prix. Ceci est très important dans l’aspect du prochain jeu de la série, nos partenaires se feront un plaisir de gérer sa distribution sur les différents marchés internationaux. Je suis également satisfait de la vente du jeu sur les plateformes numériques, en particulier dans sur Steam. En regardant la plate-forme de distribution numérique, le jeu a reçu de très bonnes notes des joueurs. Tout cela vous permet de planifier sereinement l’avenir de la série.

Marek Tymiński, président de CI Games.