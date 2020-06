En l’absence de cette grande foire à la saucisse nommée E3, certains développeurs ont décidé de prendre les choses en mains pour occuper l’espace médiatique. Voici donc l’EEK3 2020, un salon virtuel mettant en avant une quarantaine de projets de jeux d’horreur indépendants. Organisé par Haunted PS1 (une communauté centrée sur les jeux horrifiques “low-rez”), l’événement s’est tenu hier soir et a dévoilé une longue conférence d’une heure. Cela ne s’arrête toutefois pas à une simple vidéo. En effet, vous pouvez télécharger sur cette page Itch.io un véritable simulateur de salon qui vous permet de découvrir l’ambiance de cette manifestation un peu particulière.

Au programme, une multitude de projets rétro de genres très variés, allant du survival horror en caméra fixe au party-game. Évidemment, nous savons que vous êtes tous très occupés en ce jour du Seigneur et que vous ne pourrez pas regarder l’intégralité de la conférence. Alors, comme nous sommes sur NoFrag, je vous ai recensé ci-dessous les jeux à la première personne présentés lors de l’EEK3. Attention, cela oscille entre potentiellement intéressant et daube onirique et incompréhensible à laquelle personne ne touchera – de quoi attendre une nouvelle chronique LFPSDPNPMSCS ce week-end :

Un FPEx dans lequel vous incarnez un scientifique isolé sur une lune perdue devant découvrir la source de mystérieux signaux… Sa page Itch.io.

Harmful: The Second Tape

Un walking simulator horrifique empruntant ses visuels et sa thématique aux slashers des années 80. Le premier Harmful est disponible sur Itch.io.

Cellular Harvest

Un jeu où on prend en photo des animaux étranges sur une planète bizarre. Le jeu sortira le 30 juin sur Itch.io et existera en version Green et Purple (aucune idée de ce que ça signifie).

Coffin Mall

Inspiré par Christine de Stephen King (ou de John Carpenter, c’est vous qui voyez), Coffin Mall vous met au prise avec une voiture dotée de volonté et bien décidée à vous faire la peau. Il s’agit d’une version plus ambitieuse de Rustbucket Revenge.

Revolver Phantasm

Un FPS arcade horrifique. Les développeurs promettent une IA avancée, une vitesse extrême et un système d’amélioration inspiré par les rogue-lites. Si ça vous intéresse, voici sa page Itch.io.

Mummy Sandbox

Aucune idée de ce dont il s’agit, mais ses développeurs indiquent que ça devrait être un croisement entre Minecraft et un point’n’click. Ça donne envie. Il n’y a pas encore de page pour ce titre.

Ode To A Moon

On en a déjà parlé sur NoFrag, Ode to a Moon est un walking simulator ésotérique qui doit être plus appréciable lorsqu’on est sous substance psychotrope. Une démo est disponible sur Steam et Itchi.io.

First Land

Un truc bizarre sur lequel je ne trouve aucune info. Tant pis.

Shatter & Dread Delusion

On a déjà parlé de Shatter dans notre dossier sur la Dread X Collection mais nous n’avons jamais parlé de Dread Delusion. Ce dernier est un action-RPG à monde ouvert inspiré par les jeux de la PS1. Une démo était présente sur le Haunted PS1 Demo Disc 2020 et il est possible d’accéder à une version alpha via le Patreon du développeur Lovely Hellplace.

Meaningless

Les développeurs indiquent sur la page Itch.io qu’il s’agit d’un “F2P rougelike (sic) horror game”. En réalité, ça ressemble juste à un simulateur de promenade dans le couloir mélangé à de la métaphysique à deux balles. Au moins ce sera gratuit.

Photogeist

Un jeu dans lequel on prend en photo des petits fantômes turbochoupi. Voilà qui fait chaud au kokoro. Une démo est disponible sur Itch.io.

I MAKE SAINTS

Un walking simulator assumé à l’ambiance apparemment particulièrement dérangeante. S’il est déjà disponible pour 2€ sur Itchi.io, une version améliorée sera publiée sur Steam cet automne.

Agony of a Dying MMO

Projet assez étonnant de par sa réalisation et son concept, Agony of a Dying MMO pousse le joueur à explorer le monde d’un MMO quelques heures avant que ses serveurs ne soient débranchés. Il devra alors faire la lumière sur l’existence d’Adam, un PNJ susceptible de donner des pouvoirs extraordinaire aux joueurs… Le projet n’a pas encore de date de sortie d’après sa page Itch.io.

Chasing Static

Chasing Static est une courte histoire d’horreur psychologique à l’apparence rétro mais pas trop. Perdu dans la campagne galloise suite à une tempête, notre héros devra résoudre un mystère mêlant complot et surnaturel. Bientôt disponible sur Steam.

Fatum Betula

Sorti sur Steam au moment de la conférence, Fatum Betula est un jeu d’aventure à la première personne doté d’une ambiance particulièrement onirique. Bizarre, quoi.

A place, Forbidden

Une expérience sensorielle interdimensionnelle qui vous emmènera au plus profond de la psyché humaine. Ou quelque chose du genre. Dispo gratuitement sur Steam (bientôt) et Itch.io (maintenant).

Tasty Ramen

Une aventure à la première personne dans un univers inspiré par les manga avec des ramens mangeurs d’hommes. Le premier épisode est disponible gratuitement sur Itch.io.

Missed Connection

UN RDV AMOUREUX TOURNE MAL, EXPLICATIONS, disponible gratuitement sur Itch.io.

Brain You Later

Encore une expérience sensorielle incompréhensible, sortie sur Itch.io.

Approaches

Un walking simulator dans lequel vous devez réparer une antenne en pleine montagne. Disponible à 3$ sur Itch.io.

Retrovirus

Un jeu VR minimaliste disponible gratuitement sur Itch.io.

Morpheus 98

Un walking sim bizarroïde dans lequel on est poursuivi par un grand monsieur. Disponible gratuitement sur Itch.io.

Korpus: Buried over the Black Soil

Un jeu d’enquête à la première personne qui fait peur. Dispo sur Steam et Itch.io pour 8€.

Star Dies

Un jeu d’aventure dans l’espace. Je n’ai pas trouvé de page pour le jeu en cherchant sur Google alors… Tant pis. Note pour les développeurs : si vous voulez que les joueurs puissent retrouver votre jeu, évitez de choisir un titre de merde qui fait remonter les décès d’acteurs célèbres en haut des résultats de recherche.

Veiled

Un jeu d’horreur à la première personne inspiré par P.T. tournant à 3 FPS si on en croit le trailer. Disponible gratuitement sur Itch.io.

Sauna 2000

En dépit des apparences, Sauna 2000 est bel et bien un jeu d’horreur. Celui-ci se déroule en Finlande, durant les fêtes de solstice d’été (aussi appelé “Midsommar”, ce qui pourrait vous rappeler quelque chose). En attendant le Kickstarter qui sera lancé dès demain, vous pouvez retrouver la démo pré-pré-pré alpha sur le Haunted PS1 Demo Disc 2020.