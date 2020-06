Mode Spectre : Sur la carte Laboratory, les mercenaires de Black List devront user de leurs camouflages optiques et de leurs armes de mêlée pour se débarrasser discrètement de leurs cibles et poser des explosifs afin de détruire l’objectif. Les mercenaires de Global Risk devront défendre plusieurs objectifs grâce à un équipement standard, le son jouera un rôle primordial pour que ces derniers puissent localiser et éliminer leurs ennemis invisibles. Ce mode sous haute-tension récompensera les joueuses et les joueurs sachant faire preuve de prudence et de stratégie.