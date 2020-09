Sin Reloaded annoncé

Sin Reloaded a été annoncé lors de la deuxième partie de la conférence Realms Deep 2020. Il s’agit d’un remaster du classique de 1998 et vous connaissez la chanson : textures et modèles retravaillés, support des résolutions larges et ultra-larges… Le jeu proposera également du multijoueur (deathmatch et capture de drapeau) et le support des manettes si vous êtes un mécréant. Vous pouvez découvrir le trailer ci-dessous :

Sin Reloaded sortira quelque part en 2021 sur Steam à un prix encore non-indiqué.