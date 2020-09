The Black Labyrinth, une extension pour AMID EVIL

New Blood Interactive a profité de la conférence Realms Deep 2020 pour annoncer une extension pour Amid Evil. Celle-ci s’intitule The Black Labyrinth et sera une préquelle pour la campagne principale. Elle contiendra de nouveaux niveaux, de nouvelles armes, des ennemis inédits… Aucunes informations précises quant à sa date de sortie ou son prix (s’il y en a un) n’ont été dévoilées.

On rappelle que vous pouvez retrouver notre test de ce rétro FPS original. AMID EVIL est actuellement disponible sur Steam pour 10,19€ (-40%).