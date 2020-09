Une bande-annonce pour le metroidvania Effigy

Nous avons pu découvrir lors de la conférence Realms Deep 2020 une bande-annonce pour le rétro FPS/metroidvania Effigy. Dans un univers futuriste (?), les détenus ont pris le contrôle de la lune-prison Gehenna et ont formé un groupe de fanatiques vénérant un nouveau dieu. Le joueur, parti enquêté sur cette affaire, est désormais bloqué sur la lune et devra vaincre l’entité divine pour rentrer chez lui. Oui, bon, tout cela a l’air bien cryptique mais le développeur annonce un monde gigantesque et interconnecté que le joueur pourra explorer de façon non linéaire. Bien sûr, des PNJ étranges et dépressifs seront aussi de la partie. Tout comme dans Dark Sou… Heu, non, rien.

Effigy devrait sortir en 2021 en accès anticipé sur Steam.