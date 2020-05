Comanche vient de déployer sa seconde mise à jour pour faire plaisir à sa playerbase quasi-inexistante. Le changelog est disponible dans un beau .pdf à cette adresse. S’il fallait résumer : une nouvelle mission solo (Door Breaker), des skins pour les drones, un système de ping et une amélioration de la maniabilité. Même si le jeu est toujours en accès anticipé, on imagine mal les développeurs inverser la tendance : Comanche ne semble intéresser personne. Si vous vous demandez pourquoi, vous pouvez relire notre preview.

“Au lieu du petit jeu sympathique qu’il semble vouloir être, la bêta de Comanche a dévoilé un titre au gameplay ridicule et désagréable accompagné de modes de jeu un peu originaux mais frustrants. Il y a toutefois toujours de la marge : si les développeurs finissent par accepter les critiques des joueurs et à revoir leur modèle de vol tout en rééquilibrant un peu l’utilisation du drone dans les modes à objectifs, on pourrait se trouver face à un jeu amusant quelques heures.”