The End of Dyeus, le simulateur de randonnée se dévoile dans un trailer

Comme nous pouvons le voir dans le trailer ci-dessous, The End of Dyeus est un rétro-FPS développé par le studio Planet Curious, fondé et composé d’une seule et même personne. Il est notamment connu pour avoir développé Worlds, un petit jeu d’infiltration qui a reçu globalement des notes positives sur Steam. Le projet se présente sous la forme d’un simulateur de marche où il sera possible de parcourir un monde ouvert en tuant tous les monstres présents sur votre chemin avec un gameplay plutôt dynamique, tout en récupérant une tonne d’objets, dans un univers mélangeant à la fois Heroic fantasy et monde futuriste. Avec ses graphismes simplifiés et sa bande son inspirée de jeux des années 90, The End of Dyeus arrive tout de même à attirer notre curiosité. La sortie du jeu est prévue pour cette année, sur pc.