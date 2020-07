[RUMEUR] Far Cry 6 sortirait début 2021

EDIT : Ubisoft rebondit sur ces fuites et publie sur Twitter un très court teaser qui semble confirmer les informations ci-dessous.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Deux membres de Twitter viennent de publier des captures d’écrans du magasin en ligne Playstation sur lequel ils auraient trouvé les pages HK et anglaises de Far Cry 6. Ces pages n’étant désormais plus disponibles, il faut regarder ça avec des pincettes puisqu’il pourrait s’agir de fake.

Si l’on en croit les rumeurs, Far Cry 6 sortirait le 18 février 2021. L’aventure se déroulerait sur l’île paradisiaque de Yara, gérée par un dictateur prenant les traits de Giancarlo Esposito — que vous avez déjà pu voir dans la série Breaking Bad. Le joueur incarnera lui Dani Rojas, un résistant local qui pourrait apparemment s’appuyer sur une mécanique de guérilleros. Toujours d’après la fiche PSN, Far Cry 6 proposerait la plus grande carte de la licence à ce jour, parsemée de plages et de jungles. À noter que la mention d’un multijoueur hors ligne à deux peut faire penser à de la coopération (disponible depuis déjà plusieurs opus de la saga). À priori, rien de très novateur donc : une île, un méchant très méchant, des camps, des armes à fabriquer, etc.

Rappelons qu’Ubisoft organisera une conférence le 12 juillet prochain pour présenter ses nouveaux projets et lancer officiellement Hyper Scape (qui n’intéressera déjà plus personne).

