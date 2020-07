C’est avec le très (très) court teaser ci-dessous que les développeurs de Superhot: Mind Control Delete ont annoncé la date de sortie pour leur nouveau projet. Ce sera donc le 16 juillet que nous pourrons profiter à nouveau du gameplay si particulier de la licence.

D’après les développeurs, Mind Control Delete était à l’origine un simple DLC et s’est, au fil de ses trois années de développement, transformé en jeu à part entière. Il devrait être beaucoup plus profond que ses prédécesseurs et offrira de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des adversaires inédits à trucider.

Normalement vendu à 25€ sur Steam et EGS, Superhot: Mind Control Delete sera offert à tous les possesseurs du Superhot original – à condition de l’avoir acheté avant le 16/07.