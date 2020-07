The Cycle lance sa saison 3 et ajoute des trains

The Cycle, le Battle Royale exclusif à l’Epic Games Store, a lancé cette semaine sa nouvelle saison. Au programme, l’ajout de Prospect Station qui servira de hub pour les joueurs et une refonte de l’interface autant en terme d’esthétique que de fonctionnalité. À l’instar de PUBG plus tôt cette année, The Cycle se dote lui aussi d’un système de train disponible sur toutes les cartes du jeu. Une fois le train chargé, les joueurs d’une même équipe qui le démarrent accumulent des points tant qu’ils restent dessus. N’importe quel autre joueur peut aussi pirater le train pour se l’accaparer. Une fois arrivé au terminus, le train triple les points des joueurs qui le possèdent pendant 80s. Après cette période, il ne pourra plus être utilisé.

Le reste de la saison 3 corrige des bugs, équilibre le gameplay, ajoute de nouveaux contrats, des cosmétiques et autres bidules inutiles, etc. Vous trouverez le patch note complet ici.