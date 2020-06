La saison 3 de Vermintide 2 devrait sortir le 23 juin prochain. Après le chapitre 3 de la saison 2 sorti fin mars, cette nouvelle saison devrait apporter des variations métrologiques et toujours plus de cosmétiques. Le personnage de Markus Kruber profitera également d’un nouvel arbre de compétence, de nouvelles armes et capacités ainsi qu’un nouveau costume. Tout ceci sera dévoilé plus détail lors d’un stream le 18 juin à 17h30 sur la chaîne twitch du studio.